Politica | 12 febbraio 2026, 13:31

Sanità, Invernizzi (FdI) sulla firma del protocollo Liguria-Piemonte: "Meno burocrazia, più cure per i liguri"

"Quando il centrodestra governa con visione e coerenza, le istituzioni smettono di essere un ostacolo e diventano alleate del cittadino"

"Il diritto alla salute non può e non deve conoscere confini amministrativi. Con la firma del protocollo d’intesa tra Liguria e Piemonte e l’inaugurazione dell’ospedale di Comunità di Ceva, diamo una risposta concreta e storica ai cittadini dei nostri comuni di confine". 

Lo dichiara Rocco Invernizzi, capogruppo di FdI in Regione a margine dell’incontro che ha visto protagonisti gli assessori regionali alla Sanità, Massimo Nicolò (Liguria) e Federico Riboldi (Piemonte).  

"Grazie a questa intesa, i residenti dei comuni liguri limitrofi potranno usufruire dei servizi sanitari in Piemonte e, specularmente, i cittadini piemontesi avranno accesso alle eccellenze sanitarie della Liguria. Questo risultato – precisa Invernizzi – è la realizzazione di un percorso iniziato in Consiglio Regionale della Liguria il 18 dicembre scorso, con un ordine del giorno approvato all’unanimità. È la dimostrazione che, quando il centrodestra governa con visione e coerenza, le istituzioni smettono di essere un ostacolo e diventano alleate del cittadino". 

Redazione

