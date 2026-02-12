Sanità, Invernizzi (FdI) sulla firma del protocollo Liguria-Piemonte: "Meno burocrazia, più cure per i liguri"

"Il diritto alla salute non può e non deve conoscere confini amministrativi. Con la firma del protocollo d’intesa tra Liguria e Piemonte e l’inaugurazione dell’ospedale di Comunità di Ceva, diamo una risposta concreta e storica ai cittadini dei nostri comuni di confine".

Lo dichiara Rocco Invernizzi, capogruppo di FdI in Regione a margine dell’incontro che ha visto protagonisti gli assessori regionali alla Sanità, Massimo Nicolò (Liguria) e Federico Riboldi (Piemonte).

"Grazie a questa intesa, i residenti dei comuni liguri limitrofi potranno usufruire dei servizi sanitari in Piemonte e, specularmente, i cittadini piemontesi avranno accesso alle eccellenze sanitarie della Liguria. Questo risultato – precisa Invernizzi – è la realizzazione di un percorso iniziato in Consiglio Regionale della Liguria il 18 dicembre scorso, con un ordine del giorno approvato all’unanimità. È la dimostrazione che, quando il centrodestra governa con visione e coerenza, le istituzioni smettono di essere un ostacolo e diventano alleate del cittadino".