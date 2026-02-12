Referendum giustizia, il Pd Savona si schiera: incontro pubblico sulle ragioni del "No"

Venerdì 13 febbraio alle ore 18:00, presso la SMS Generale di Savona, si terrà un dibattito pubblico intitolato "I Motivi del NO", organizzato dall'Unione Comunale del PD e dal Circolo di Villapiana. L'incontro, introdotto da Anna Ivaldi (Segretaria del Circolo PD Villapiana), nasce per approfondire le criticità del quesito referendario attraverso un'analisi tecnica rivolta alla cittadinanza. Il coordinamento della serata sarà affidato al Segretario cittadino Simone Anselmo.

Interverranno gli avvocati Gianluca Nasuti e Giorgio Guerello (Responsabile Giustizia PD Liguria), insieme a Maurizio Picozzi, già magistrato e membro del Comitato Savonese per il NO. La discussione mira a fornire strumenti di analisi critica sul merito della riforma oggetto della consultazione.

L'evento vedrà inoltre la partecipazione dei vertici istituzionali e politici locali per i saluti iniziali. Sono previsti gli interventi di Emanuele Parrinello, Segretario provinciale del PD, Roberto Arboscello, Vice Presidente del Consiglio Regionale, e Francesco Lirosi, Presidente del Consiglio Comunale di Savona.