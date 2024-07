Finale, vandalizzata ancora una volta la chiesetta Regina Pacis: nuove scritte sui muri (FOTO)

Non è bastato l'ultimo restyling compiuto alcuni mesi fa, l'ennesimo a restituire la giusta dignità all'aspetto di un luogo piccolo ma nel cuore di molti finalesi, per far desistere i vandali. Questi sono infatti tornati a farsi vivi sul sentiero che conduce alla sommità della Caprazoppa, unendo Finalborgo a Verezzi, prendendo ancora una volta di mira la chiesetta della Regina Pacis.

Sulle pareti esterne, ritinteggiate solo alcuni mesi fa di bianco e azzurro che rendono questo piccolo edificio tanto appartato quanto caratteristico e risaltante all'occhio anche da lontano, sono comparse diverse scritte nei più disparati punti.

Un ennesimo atto vandalico sul quale risulta di difficile esercizio l'individuazione dei colpevoli, non essendovi in zona telecamere di videosorveglianza. Quel che invece è certo è lo sdegno e l'indignazione dei finalesi.