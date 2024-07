BioBlitz a Savona, fotografare per catalogare flora e fauna del nostro territorio: appuntamento a luglio e a settembre

Esplorare il territorio e contribuire al censimento della flora e della fauna che lo abitano. Basta uno smartphone e il collegamento a una App dedicata (si chiama Inaturalist) per partecipare ai BioBlitz del progetto Quarto Tempo.

Nel primo BioBlitz che si è svolto a inizio giugno sono state caricate nella App (vedi a questo link https://www.inaturalist.org/projects/quarto-tempo-savona-bio-blitz-8-e-9-giugno-2024) più di 228 osservazioni tra specie animali e vegetali fatte da una cinquantina di cittadini che hanno preso parte all'appuntamento.

Per chi fosse curioso o interessato a partecipare a questo progetto di Citizen Science nel quale i cittadini, camminando e osservando, rilevano e comunicano ogni osservazione effettuata, può segnarsi i prossimi appuntamenti:

sabato e domenica 20 e 21 luglio: BioBlitz in concomitanza con il record di immersione di Paolo Capucciati ‘24h per il mare’. La base logistica del Bioblitz sarà la ‘Casa del Turismo di Spotorno’. Tutte le fotografie realizzate in qualsiasi luogo della provincia di Savona entreranno nel BioBlitz. Tutti possono partecipare, non serve essere esperti, ma solo curiosi e amanti della Natura. E' sufficiente scaricare sui telefoni la App iNaturalist.org per IOS e Android e iniziare a caricare il materiale. Tutte le osservazioni sono utili: fiori, insetti, animali di qualsiasi ecosistema di acqua o di terra. Non importa che le fotografie siano 'belle', ma che permettano l'identificazione della specie da parte dell'intelligenza artificiale e degli esperti coinvolti. Le osservazioni saranno automaticamente caricate nell’area di progetto ‘Bio-Blitz Quarto tempo Savona Bioblitz del Mare’ aperto in piattaforma al link: https://www.inaturalist.org/projects/quarto-tempo-savona-bio-blitz-del-mare. E’ anche possibile inviare il materiale raccolto al numero WhatsApp 351 3499040 specificando nome, luogo, data e ora in cui è stata scattata la fotografia e verranno caricate dal team di Quarto Tempo.

sabato 7 e domenica 8 settembre: nel corso della Fiera di San Bartolomeo del Bosco il team di Quarto Tempo sarà presente per organizzare un altro BioBlitz (in corso di preparazione il calendario delle singole attività che si svolgeranno nei giorni 7 e 8 a San Bartolomeo del Bosco) accompagnato da altre iniziative come escursioni a piedi e in bike (con la collaborazione di Good Bike Conca Verde), giochi, conferenze e attività formative su escursionismo e conoscenza della natura.

Le informazioni di dettaglio sui calendari degli eventi si potranno trovare sui siti del Comune di Savona e su Visit Savona.

Quarto Tempo – spiega Gabriella Branca, assessore all'Educazione alla cittadinanza Attiva - è un progetto pilota, di cui il comune di Savona è partner, nato dalla cabina di regia che l'Amministrazione ha promosso per valorizzare l'entroterra grazie alle attività di outdoor. Uno degli obiettivi del progetto è realizzare un percorso sentieristico principale ad anello in grado di unire gran parte del nostro territorio e dal quale far partire poi diramazioni verso quante più direzioni possibili, alla riscoperta di borghi, torrenti, boschi e innumerevoli esemplari di fauna e flora”.

“In questo contesto – conclude l'assessore Branca - i BioBlitz sono le prime proposte concrete rivolte a savonesi e turisti in un'ottica di Citizen Science che non solo consente di accumulare informazioni e fotografie utili a costituire un catalogo naturalistico del territorio ma, in più, è un'ottima occasione per riscoprire un territorio bellissimo, ma ancora sconosciuto anche ai savonesi”.