Savona, l'ex Casa del Custode nel Parco Varaldo venduta dalla Provincia per 220mila euro

L'ex immobile provinciale di via Amendola a Savona è stato quindi acquistato da un privato per una cifra complessiva di 220mila euro.

Lo stabile era stato acquistato dalla Provincia nel 1927 ed è costituito da un piccolo caseggiato di forma quadra, articolato su due piani fuoriterra, da sempre utilizzato come alloggio per i custodi al primo piano e con cantine e locali di servizio al piano terra. Vicino alla casa si trova anche un piccolo magazzino.

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali della Liguria aveva comunicato che Villa Varaldo non presentava i requisiti di interesse ma "aveva segnalato sul bene la presenza di elementi lapidei di pregio, specificando che è vietato, senza l'autorizzazione del Soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici esposti o non alla pubblica vista: infine, vista la valenza urbana ed ambientale rivestita dal parco, si segnala al Comune la necessità di apporre sul compendio forme alternative di tutela per mezzo di adeguati strumenti urbanistici".