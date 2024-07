Borgio Verezzi, in piazza San Pietro venerdì 19 luglio il concerto dei Timeless

Dopo l’anteprima musicale con la Filarmonica Guido Moretti di Pietra Ligure dello scorso 4 luglio e il concerto “The Piper’s Night” presso il giardino del Torrione del 10 luglio, torna la rassegna musicale in Piazza San Pietro a Borgio Verezzi, nel cuore del centro storico dove il palco, montato per l’occasione, è ora pronto ad accogliere i sei concerti e i tre spettacoli teatrali previsti lungo l’estate, tutti ad ingresso libero.

Il primo appuntamento di venerdì 19 luglio, alle ore 21:30, sarà una dedica al mondo musicale femminile con il gruppo “Timeless”, che offrirà al pubblico un repertorio di brani delle più importanti cantanti nazionali ed internazionali di tutti i tempi: Mina, Bertè, Winehouse, Minnelli, Dion, Oxa, Turner, Franklin, Martini, Lady Gaga, Streisand, Bridgewater, e molte altre, con un alternarsi di generi musicali (pop, rock, folk, swing, discomusic, ecc.) e vocalità differenti che saprà coinvolgere il pubblico per tutta la durata dello spettacolo.

Si passerà dallo swing di Liza Minelli in New York New York, alla regina del jazz Dee Dee Bridgewater, alla rumba di Vacanze romane di Antonella Ruggiero, alla canzone napoletana con "Cu'mme" di Mia Martini, alla discomusic delle Sister Sledge, alla stupefacente interpretazione del soprano metal Tarja Turunen nel Fantasma dell'Opera e molto altro.

SuI palco di Piazza San Pietro si esibiranno Cinzia Rapetto (voce), Paolo Ferrari - fondatore del gruppo - alle tastiere, Camillo Spina alla batteria, Arnaldo Belziti alla chitarra, Luciano Pellegrini al basso.

Il concerto è organizzato dal Comune di Borgio Verezzi con la collaborazione di Associazione musicale Genova Nova di Arcola.

Le molte iniziative estive previste nel centro storico di Borgio rientrano nel più ampio progetto comunale “Viva il Borgo”, finanziato con fondi ministeriali, volto a valorizzare il patrimonio artistico materiale e immateriale del borgo (le chiese, il percorso dei murales, il Torrione, il Parco Acquedotto...).

Anche quest’anno, proprio in relazione a questo progetto da condividere fra le varie realtà locali, la Parrocchia di San Pietro collabora agli eventi della rassegna musicale che si svolge sul sagrato della bella chiesa parrocchiale: nelle sere di concerto, la chiesa resterà sempre aperta e illuminata per le visite in orario serale, e gli artisti potranno utilizzare alcuni spazi come appoggio logistico.

Il prossimo appuntamento sarà il 23 luglio con “Acoustic ‘n’ roll show reel - I Margot in concerto”.

Ad accogliere gli spettatori, come tradizione, nessuna platea di sedie, ma solo il lungo sagrato della chiesa in acciottolato sul quale sedersi: a disposizione, oltre alle gradinate, un centinaio di cuscini distribuiti prima dei concerti per stare più comodi.