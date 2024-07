Max cerca una nuova casa e una nuova famiglia, l'appello del canile di Savona

Nato nel 2019 ed entrato in canile a Savona nel gennaio 2023, in seguito alla morte del suo proprietario, Max cerca una nuova casa e una nuova famiglia.

Max è un cane molto socievole con le persone, che non tira al guinzaglio e che passo dopo passo sta imparando ad andare oltre i suoi limiti e ad affidarsi sempre di più al suo conduttore.

Sterilizzato, patisce moltissimo la vita in box e giorno dopo giorno i suoi occhi si spengono. Max si sta lasciando andare e cerca così adozione come figlio unico, in quanto incompatibile con altri animali.

"Venite a conoscerlo, Max sta aspettando la sua seconda vita, una vita degna di essere vissuta, cosa che noi al momento non possiamo dargli" è l'appello dei volontari del canile di Savona.

Per info: 019264716 (dalle 9 alle 12) o 3275892908, oppure via mail a caniledisavona@libero.it

"Stiamo cercando volontari maggiorenni che possano dedicarci almeno 3 ore alla settimana dalle 9 alle 12 - spiega Marcello Amadini, presidente LNDC Savona - saremo presenti durante le serate dei giovedì di luglio con un banchetto per raccolta offerte in corso Italia nel tratto tra piazza Sisto IV e via Verzellino anche con la pesca di beneficenza".