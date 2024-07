Savona, il Comune rinnova i pannelli informativi in città dotandoli di nuove funzioni

La giunta ha approvato la pratica per il riammodernamento e la dotazione di nuove funzioni per i 16 pannelli informativi che si trovano in città.

Il piano di "Realizzazione della Piattaforma Informazioni Città (PIC)" per la gestione centralizzata delle informazioni relative alla città destinate a turisti e residenti è finanziato con il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) per 150 mila euro.

Sono previste nuove implementazioni di funzionalità dei pannelli infocittà (cloud Aesys MyinfoCity) e l'uso di una app basata su una nuova tecnologia; in base a queta tecnologia è previsto il posizionamento di info point “Beacon” su vari punti di interesse della città, in grado di trasmettere, tramite App, ai cellulari che si trovano in prossimità dei point Beacon, varie informazioni al cittadino o turista. Questo, arrivato in prossimità del luogo di interesse, riceverà sul proprio smartphone informazioni e materiali multimediali relativi al luogo d’interesse scelto.

L'intervento, prevede l'upgrade tecnologico dei diversi dispositivi con contestuale migrazione al cloud Aesys MyinfoCity, attività di manutenzione generale dei pannelli comprensiva di: sostituzione rilevatori di temperatura;s ostituzione di targhe retroilluminate con logo del Comune comprensive di relative lampade; sostituzione della SIM di connettività per adeguamento al nuovo sistema Cloud Aesys; bonifica per la sostituzione integrale di tutti i dadi posti ai piedi dei pannelli di via Piave- Corso V. Veneto- Viale delle Trincee e sostituzione integrale di 2 pannelli di Corso Svizzera e Via Nizza, con nuovi 2 pannelli di dimensione 2330x1180 e messaggi con scritte a led bianchi, monopalo (il modello è visibile nella relazione allegata) con sostituzione e smaltimento di quelli esistenti non più funzionanti e irreparabili.