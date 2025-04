Tutela idrogeologica e abbruciamenti al centro del Tavolo Verde di Albenga

Si è svolto nella giornata di ieri, giovedì 10 aprile, l’incontro del Tavolo Verde, con la partecipazione delle associazioni di categoria Coldiretti, Confagricoltura e Cia, del Comitato Albenganese Tutela Ambiente, del Sindaco Riccardo Tomatis, il Presidente del Consiglio Comunale Alberto Passino, il Vicesindaco Silvia Pelosi e il Consigliere Giorgio Cangiano con delega all’agricoltura.

Durante la riunione sono stati affrontati temi strategici, con particolare attenzione alla tutela idrogeologica del territorio e al tema degli abbruciamenti.

Per quanto concerne la messa in sicurezza idrogeologica del territorio si sono comunicate le procedure di incarico per la progettazione dell’adeguamento idraulico di Rio Carenda e il completamento dei lavori su Rio Fasceo e Carendetta, interventi fondamentali per ridurre il rischio idrogeologico e garantire maggiore sicurezza sia alle aziende agricole presenti che ai residenti.

Un altro punto chiave del confronto ha riguardato il tema degli abbruciamenti. Si è in particolare discusso della possibilità di addivenire ad una modificare del regolamento (che avverrà attraverso delibera di consiglio comunale), con l’obiettivo di regolare meglio gli orari in cui sarà consentita questa pratica, cercando di bilanciare le esigenze dei cittadini e degli agricoltori.

Il Sindaco Riccardo Tomatis ha ribadito l’importanza di un approccio condiviso: “Sono molto soddisfatto di poter annunciare i prossimi interventi di messa in sicurezza del territorio. Con gli interventi che stanno per concludersi e la nuova progettazione su rio Carenda andremo a risolvere le problematiche di allagamenti che si presentano in quella zona particolarmente ricca di aziende agricole. Successivamente interverremo anche su altre zone critiche. La prossima settimana avremo un incontro con il Presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, durante il quale parleremo anche di queste tematiche. Ringrazio le associazioni agricole per il costante confronto. Solo attraverso questo è possibile trovare soluzioni efficaci per la tutela del territorio e il sostegno alle attività produttive”.

Il Presidente del Consiglio Comunale Alberto Passino ha sottolineato il ruolo della collaborazione tra pubblico e privato per lo sviluppo di Albenga: “Lavorare insieme ci consente di affrontare le sfide del presente e di pianificare interventi che rendano il nostro territorio più sicuro e competitivo.

Il tema degli abbruciamenti è molto importante, nel mio ruolo di Presidente del Consiglio Comunale mi impegno a portare le modifiche al regolamento che si stanno concordando il prima possibile il consiglio”.

Il consigliere Giorgio Cangiano afferma: “Ringrazio i rappresentanti delle associazioni di categoria e il Comitato Albenganese Tutela Ambiente per il proficuo dialogo instaurato con l'obiettivo comune di trovare soluzioni idonee che tengano in considerazione gli interessi di tutti”.

L’incontro ha gettato le basi per ulteriori sviluppi, confermando la volontà condivisa di proseguire in un dialogo costante volto a bilanciare gli interessi di tutte le parti.