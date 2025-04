A10, riaperto in anticipo in uscita lo svincolo di Feglino

Con una settimana circa di anticipo sul cronoprogramma, è stato riaperto anche in uscita per i mezzi provenienti da Savona (unica uscita peraltro possibile) lo svincolo sull'autostrada A10 di Feglino.

La chiusura si era resa necessaria per i lavori propedeutici all'adeguamento del casello, segnatamente per opere necessarie ad adeguare la rampa in vista dell'automazione del sistema di pagamento.

I lavori di adeguamento riprenderanno dopo il periodo di festività pasquale, senza interruzione della viabilità sia in ingresso sia in uscita.