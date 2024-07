Diocesi Savona-Noli: "Le monete ritrovate", i segreti dei manoscritti in mostra all'Archivio storico

Fra la coperta in pergamena e la controcoperta in cartone, avvolte in carta straccia, sono state ritrovate sette monete di mistura. Sei risalgono al Regno di Sardegna, essendo state coniate nel 1784 sotto il governo di Vittorio Amedeo III, e hanno un valore di 2,6 soldi. Sul diritto è riportata l’effige del sovrano, sul rovescio l’aquila coronata con le ali spiegate e lo stemma sabaudo in petto. L'altra fu coniata nel 1814 a Genova durante il periodo della Repubblica (20 aprile - ) e vale 2 soldi. Sul diritto è visibile lo scudo crociato coronato e affiancato da due cornucopie, sul rovescio la Vergine stante sul crescente di luna coronata di stelle con il viso rivolto a sinistra e mani giunte in preghiera.

L'esposizione include anche una banconota da 50 di AM-Lira (Allied Military Currency), la valuta stampata negli Stati Uniti in previsione dello sbarco delle truppe alleate in Sicilia nel 1943 e che rimase in circolazione in Italia fino agli anni '50. Sul retro sono riportate le espressioni "Freedom of speech" ("Libertà di parola"), "Freedom of religion" ("Libertà di religione"), "Freedom from want" ("Libertà dal bisogno"), "Freedom from fear" ("Libertà dalla paura"), ossia le quattro libertà sancite dalla Costituzione americana. Dal '46 fu riconosciuta alla Banca d’Italia la facoltà di emettere AM-lire. Esse furono tra le cause dell’inflazione nell’Italia dell’immediato dopoguerra a causa del cambio sfavorevole tra lira e dollaro stabilito nel '43 (100 $ = 1 $) e dalla quantità di cartamoneta messa in circolazione.