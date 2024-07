Celle, inaugurata una targa con QR code dedicata ai fratelli Figuccio, partigiani Jim e Stiv (FOTO)

La famiglia in accordo con l'Anpi di Celle e di Varazze aveva donato libri sulla Resistenza alla biblioteca cellese e avevano messo a disposizione lo scorso anno dei premi per il concorso "O Bella Ciao" indetto per le quarte elementari dei due comuni che si sono occupate di seguire un progetto sulla Resistenza femminile.

"Si ringrazia l'Amministrazione Comunale che si è presa carico della sistemazione - dicono dall'Anpi di Celle - Ringraziamo la famiglia Foglia per l'aiuto che ci ha dato in questi anni".

"Il titolo 'La Resistenza di un uomo comune' sottolinea il ricordo non di un eroe ma di una persona comune come Mario che ha saputo rischiare la propria vita per la nostra libertà e per la nostra democrazia, stando dalla parte giusta" continuano.