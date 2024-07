Alassio in lutto piange l’improvvisa scomparsa di Claudio Cardi

Alassio sgomenta piange la prematura scomparsa di Claudio Cardi, molto conosciuto nella Città del Muretto. L'uomo, nato nel 1966, è venuto a mancare a causa di un malore improvviso.

Claudio Cardi era un piastrellista di professione e un apprezzato istruttore di spinning. La comunità lo ricorda con affetto e stima, alla notizia della sua scomparsa, che ha lasciato tutti increduli e addolorati. In queste ore, la città si stringe attorno alla sua famiglia, inviando messaggi di cordoglio e condividendo sui social media parole di commiato e profondo dispiacere.

Gigi Ciccione, amministratore del gruppo Facebook "Alassiowood", ha espresso il sentimento comune con queste parole: "Ci hai lasciato tutti senza fiato. Neanche il tempo di dirti ciao e tu eri già andato via. Ciao Claudio, buon viaggio".

La comunità di Alassio piange la perdita di un uomo benvoluto, ricordato non solo per le sue abilità professionali, ma anche per la sua gentilezza e bontà d’animo.