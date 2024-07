Alle Caretta Caretta piace la Baia del Sole: dopo Laigueglia, una tartaruga nidifica ad Alassio

“Una tartaruga Caretta ha depositato le sue uova stanotte presso i bagni Londra di Alassio. La qualità della sabbia è sicuramente uno dei motivi della scelta . Un grande grazie alla mamma per averci scelto”. Con queste parole il vicesindaco di Alassio Angelo Galtieri commenta il nuovo caso di nidificazione, il terzo negli ultimi due mesi, nella riviera di ponente. Dopo Laigueglia e Arma di Taggia, la notte appena trascorsa, è infatti toccato ad Alassio, la Baia del Sole, “ospitare” il nido di una mamma tartaruga.

L’esemplare di Caretta Caretta, come si può vedere nel video, cammina verso il mare, dopo la deposizione delle uova presso i Bagni Londra, per la gioia dei bimbi che hanno poi giocato seguendone la scia e le orme lasciate dall’animale.

Il nido è già stato messo in sicurezza e dovrebbe ospitare dalle 80 alle 120 uova, che dovrebbero schiudersi tra 40-60 giorni.

In Liguria, è il quinto caso nella storia di nidificazioni di questo esemplare tanto amato: a Finale Ligure nel settembre 2021, a Levanto nel luglio 2022, a Laigueglia e Arma di Taggia nel giugno 2024 e ora ad Alassio.

L'evento, ormai sempre più frequente, suscita sempre grande emozione e tenerezza, ma non va dimenticato che costituisce, purtroppo, anche un campanello d'allarme per il nostro pianeta e i suoi ecosistemi. "Si tratta del nido più a nord nell'area tirrenica- ligure. Questi animali cercano la giusta combinazione di fattori come umidità e temperatura, ad esempio, per trovare il giusto ambiente dove depositare le loro uova – avevano spiegato dall'associazione Menkab, tra i più attivi nelle ricerche - e si stanno man mano spostando sempre più verso nord. È un segno tangibile del surriscaldamento globale".