Notte brava ad Alassio: un giovane ferito in una rissa in zona discoteche

Notte brava ad Alassio, in zona discoteche.

Intorno alle 3.40 è stato lanciato l’allarme per una rissa tra giovani in via Francesco Maria Giancardi. All'arrivo dei Carabinieri della Compagnia di Alassio, il gruppo di partecipanti alla lite si era già disperso, lasciando sul posto solo un ferito.

La vittima, un venticinquenne, ha riportato un trauma cranico ed è stata prontamente soccorsa dai sanitari del 118. Dopo le prime cure, è stato trasportato dall'ambulanza della Croce Bianca di Andora al Pronto Soccorso dell'ospedale di Pietra Ligure in codice giallo.