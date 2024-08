Concerto a Finalborgo: L'Accademia Musicale del Finale presenta il M° Franco Giusto

Mercoledì 24 luglio alle ore 21:15, i Chiostri di Santa Caterina a Finalborgo diventeranno il palcoscenico ideale per un appuntamento imperdibile con la musica.

L'Accademia Musicale del Finale presenterà il M° Franco Giusto, pianista e compositore italiano di fama internazionale, autore di numerosi brani sia classici che di musica leggera.

La serata vedrà il Maestro Franco impegnato in rivisitazioni in chiave jazz di opere di autori classici. Come nelle edizioni precedenti, l'evento promette di essere molto apprezzato dal pubblico.

L'evento, promosso dal Comune di Finale Ligure e supportato dall'AVIS sezione Finale Ligure, è ad ingresso con offerta libera.