Concerto a Loano, l'Accademia Musicale del Finale esegue la "Kronungsmesse" di Mozart

Mercoledì 23 luglio alle ore 21.15 presso la Parrocchia di Santa Maria Immacolata (Padri Cappuccini) a Loano, l'Associazione Musicale Loanese ospiterà l'Accademia Musicale del Finale per l'esecuzione della "Kronungsmesse, Messa di Incoronazione in do maggiore K 317".

Questa rappresentazione fa parte di un ambizioso progetto: l’esecuzione integrale della Kronungsmesse per coro e solisti di Wolfgang Amadeus Mozart, composta nel 1779 a Salisburgo per celebrare l'anniversario dell'incoronazione di un'immagine della Vergine, che aveva salvato la città dalla guerra nel 1744.

L'esecuzione, diretta dal M° Mattia Pelosi, coinvolge il Coro Polifonico dell'Accademia Musicale del Finale e il Coro Polifonico Città di Loano, formando un ensemble di circa 50 coristi, molti dei quali sono giovani allievi delle due scuole musicali. L'accompagnamento al pianoforte sarà curato dalla M° Francesca Addario.

L'evento, promosso dal Comune di Loano, è ad ingresso libero.