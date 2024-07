Laigueglia festeggia il 470esimo anniversario di Santa Maria Maddalena

Lunedì 22 luglio la Confraternita dei Disciplinanti di Santa Maria Maddalena festeggerà per la 470° volta la Sua Santa Patrona.

Il programma religioso ha visto un sacro triduo nei giorni 19-20-21 luglio con S. Messe alle ore 18 nella parrocchiale di san Matteo.

Lunedì 22 luglio festa di S. Maria Maddalena, S.Messa solenne alle ore 18 celebrata da don Danilo Galliani Arciprete e parroco di san Matteo.

Alle ore 19.30 presso via Mazzini raduno delle Confraternite ospiti provenienti da tutta la Liguria che dal 1981 si danno puntualmente appuntamento per onorare "L'apostolo tra gli Apostoli, S.M.Maddalena".

In onore delle tradizioni marinare del borgo, confermato l'arrivo dal mare, unico nel suo genere, della statua della santa, scolpita dal nipote del famoso Maragliano nel 1740. Essa, infatti, arriverà sul molo centrale su di un gozzo, accompagnata dagli altri gozzi laiguegliesi. A far da cornice ci saranno altre imbarcazioni di pescatori di Laigueglia e di tutti quelli che dal mare traggono lavoro e fatica oltre a tutti quelli che avranno il piacere di accompagnare l'arrivo a Laigueglia di S. Maria Maddalena.

Saranno presenti le più alte cariche militari e civili locali e regionali ad onorare la copatrona di Laigueglia insieme a San Matteo. La scorta d'onore sarà assicurata dai Carabinieri della locale stazione.

Eccezionalmente quest'anno in concomitanza con il 470° anniversario della promulgazione del più antico Statuto della nostra Confraternita, ad attendere sul molo ci sarà anche l'antica statua cinquecentesca di santa Maria Maddalena.

Alle ore 21.15 circa quindi con l'arrivo della processione via mare, inizierà la processione attraverso il centro storico con le due statue della Maddalena accompagnate dagli artistici Crocifissi e con la banda filarmonica di Pietra Ligure, sino alla sua conclusione nella maestosa chiesa parrocchiale di san Matteo.

A concludere i festeggiamenti in onore di s.Maria Maddalena, giovedì 25 luglio nell'oratorio a Lei dedicato "Puccini 100" Messa di Gloria con la partecipazione del Coro Deo Gloria dell'istituto Diocesano di musica sacra e il coro FilHarmonia di Sanremo.

Sin dalla costituzione della Confraternita, sul finire del XVI secolo ( il primo statuto scritto a noi pervenuto è del 1554 ) il momento più solenne di tutto l'anno è la festa Patronale di S. Maria Maddalena. Nei secoli scorsi la festa iniziava alla vigilia con l'allestimento di un grande falò, proseguiva il giorno dopo con solenni funzioni al termine delle quali si svolgeva la processione. Alla sera venivano sparati dei primitivi fuochi d'artificio (i così detti mascoli). Le funzioni religiose si alternavano a momenti di divertimento e svago per ben 8 giorni. Nel libro dei conti della Confraternita troviamo tra le varie spese quella per la legna da ardere per il falò, per i mascoli sparati il giorno della festa, la paga per i Sacrestani che avevano dormito e custodito l'Oratorio, per il Predicatore per aver fatto il Panegirico etc.