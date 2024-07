Seconda data per I Sualli nell’estate 2024 di Laigueglia

Dopo lo straordinario successo di pubblico della data di debutto per la stagione 2024, tenutasi il 26 giugno scorso, tornano sul palco i Sualli.

Il titolo di quest’anno è: “Va bene… Anche così”. L’appuntamento è per mercoledì 24 luglio 2024, alle ore 21:15, presso l’Auditorium delle Opere Parrocchiali, con accesso dall’Oratorio di S. Maria Maddalena. Commedia in un atto unico scritta e diretta dalla loro autrice e regista Gabriella Minozzi.

Siamo certi che molti di voi, se hanno assistito alla “Prima”, torneranno anche nella data del 24 luglio, per rivedere lo spettacolo. Ma se non lo avete ancora fatto, non starà a noi svelare nessun dettaglio sulla trama, per lasciare agli spettatori il gusto della sorpresa.

L’unica cosa che ci sentiamo di anticiparvi è che Gabriella Minozzi è da sempre dotata di una scrittura che fa sorridere ma anche riflettere seriamente sui piccoli e grandi mali della società di oggi e che sa sempre come strappare una risata al momento giusto, ma anche una lacrimuccia inaspettata, in un turbinio di situazioni che regalano sempre qualche colpo di scena.

Il cast di “Va bene… Anche così” è formato da Elena Siri, Margherita Zanatta, Carla Sardegna, Gabriella Minozzi, Laura Russo, Alessia Martini, Maurizio Gualdi, Marilù Gentile, Kalo Messina e Daniele Giordano.

Le musiche sono di Massimo Spinetti, la DJ è Vitaliana, la suggeritrice è Graziella Bo, la grafica è stata curata da Mariarosa Minozzi e Bettino Cappellin.

L’evento gode del Patrocinio del Comune di Laigueglia, della Pro Loco e della Parrocchia di San Matteo.