Boissano, partiti i cantieri di messa in sicurezza dell'invaso irriguo con termine dei lavori entro fine anno

Vale 620mila euro l'intervento di messa in sicurezza idrogeologica con adeguamento e manutenzione dell’invaso irriguo in località Rivà a Boissano. I lavori sono iniziati il 1° giugno e comprendono anche la manutenzione del tratto stradale di Via delle Ginestre posto proprio sullo sbarramento dell’invaso.

L’intervento rientra negli investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio confluiti e finanziati con fondi P.N.R.R. L’opera permetterà di sistemare una zona del territorio di Boissano che risultava in un critico stato di conservazione e problematica dal punto di vista della sicurezza. I lavori di creazione dell’invaso erano iniziati all’inizio degli anni novanta, ma non erano mai stati ultimati, rendendo inutilizzabile l’invaso per lo scopo per il quale era stato realizzato.

Un’opera rimasta purtroppo incompiuta che per Boissano ha comportato problemi sia dal punto di vista della sicurezza, sia dal punto di vista della sua manutenzione troppo esosa per le casse del paese. Già l’amministrazione Olivari aveva tentato di portare a casa il finanziamento.

La nuova amministrazione ha perseguito lo stesso obiettivo, considerando l’opera di messa in sicurezza dell’invaso l’idea migliore, ad oggi percorribile, per una zona del territorio di rilevante importanza e lavorando al progetto con lungo ed accurato studio sotto ogni aspetto che potesse avere rilevanza.

Il progetto in sé ha la particolarità di essere “reversibile”. Infatti, nel caso fossero pubblicati dei bandi di finanziamento per la creazione di una rete di distribuzione irrigua sufficiente a soddisfare le esigenze del territorio , e le condizioni ambientali e idrogeologiche necessarie, il progetto, così come ideato ed approvato, potrebbe essere adeguato allo scopo di portare a termine quello che era lo scopo originario. I lavori saranno ultimati entro fine anno e determineranno alcuni mesi di interruzione della viabilità nel tratto interessato dall’intervento