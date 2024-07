Sanzioni? No, condivisione e sensibilizzazione. Tpl Linea lancia il progetto "Socrate" sulla bigliettazione

"L'ignoranza deriva da una non conoscenza". Dal pensiero filosofico di Socrate un insegnamento educativo per realizzare assieme alla clientela un servizio più efficiente e di qualità, a vantaggio di tutti.

Così TPL Linea ha presentato il nuovo progetto di sensibilizzazione e comunicazione per essere sempre in regola con i titoli di viaggio, affiancato al piano straordinario di controlli sui bus di linea da parte degli addetti dell'azienda savonese. "Sanzioni? No, condivisione con i viaggiatori sul valore del trasporto pubblico locale" è la filosofia dell'azienda di trasporto savonese.

"Viaggiare con titoli di viaggio in regola è importante" è quindi il messaggio lanciato da TPL Linea con questo progetto che, oltre alle verifiche e ispezioni da parte del nuovo personale, vuole trasmettere ai viaggiatori l’importanza dei bus di linea e la loro funzione strategica nelle future dinamiche della mobilità integrata.

Una linea di indirizzo aziendale fortemente voluta e sostenuta dallo stesso CdA, come spiega il presidente di TPL Linea Vincenzo Franceri: "La fermata è un time out per migliorare, la campagna odierna un abito sartoriale alla parola rispetto: rispetto per chi paga, rispetto alla nostra azienda che fornisce un servizio che va riconosciuto".

"Si tratta di un altro progetto inserito nel nostro percorso aziendale di Mobility R-Evolution, nel quale la piena e massima regolarità di coloro che viaggiano sul parco mezzi TPL Linea è parte essenziale", aggiunge poi il direttore Gianpaolo Rossi.

Tra i punti chiave dell’iniziativa aziendale il via a una campagna informativa che punta sulle stesse opzioni digitali: "Il facile utilizzo delle nuove piattaforme per acquistare biglietti o abbonamenti deve essere un punto di forza, oltre che mantenere alta l’attenzione sui controlli anche con alcuni accorgimenti tecnici sulle modalità di viaggio lungo le fermate e le diverse linee di collegamento sul bacino provinciale".

"Il progetto Socrate si pone l’obiettivo di creare massima attenzione, rispetto e sensibilità per quanti pagano il biglietto e sono in regola con i titoli di viaggio - prosegue il direttore Rossi - L’interazione con la nostra clientela è essenziale per realizzare un servizio di trasporto pubblico sempre migliore per la collettività e tutto il territorio provinciale".

Il piano straordinario di controlli, che vede il team TPL Linea in azione dalle 5:00 del mattino fino alla chiusura delle discoteche, mette in campo sette squadre da tre addetti e altre due squadre di supporto per le verifiche dei titoli di viaggio.

Dal 24 giugno al 14 luglio, quindi nell’arco di sole tre settimane, grazie al potenziamento e all’ottimizzazione delle ispezioni ai passeggeri in viaggio sui bus di linea, sono state eseguite poco più di 2.000 sanzioni con un riscontro sull’aumento dei ricavi da bigliettazione.

BIGLIETTAZIONE - E’ facile essere in regola con i titoli di viaggio, grazie alle diverse forme e modalità di acquisto: presso le biglietterie aziendali, nelle rivendite autorizzate presenti sul territorio provinciale che espongono l'adesivo vendita di biglietti o vendita biglietti e abbonamenti TPL (solo abbonamenti settimanali e mensili). Spazio poi alle piattaforme digitali con MooneyGo e suoi canali brandizzati (abbonamenti annuali, agevolati studenti, mensili, settimanali e biglietti corsa semplice) tramite procedura di conferma via sms; infine, attraverso la vendita a bordo (prezzo maggIorato).