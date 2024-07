Finale, tris d'autori per la settimana di "Un Libro per l'Estate": Niccolò Zancan, Massimo Polidoro e Nico Acampora

Saranno tre rimarchevoli nomi della letteratura italiana contemporanea a impreziosire le serate di questa settimana della rassegna "Un Libro per l'Estate", organizzata dall'Associazione Cento Fiori a Finale Ligure.

Si comincerà stasera, lunedì 22 luglio, con il giornalista de La Stampa Niccolò Zancan che parlerà, insieme a Caterina Malavenda, di quelle "vite che si muovono su un piano inclinato" con la sua "Antologia degli sconfitti. Cronaca quasi poetica del presente".

Diseredati, donne e uomini poveri e impoveriti, esclusi dalla ricchezza e dal dibattito pubblico, vivi a stento. Quando manca la prospettiva, esiste solo il presente, e ci si cade dentro come fosse un precipizio. L’affitto da pagare. La bolletta della luce. Trovare i soldi per il dentista e trovare un senso, un po’ di bellezza. Di mese in mese. Un eterno presente. Vite declinanti, senza riparo. Esistono i salvati e gli altri, questo libro è per gli altri. L’ex sindacalista della Cgil picchiata in strada per una questione di principio. L’aspirante giornalista pagato 3,30 lordi a cartella. Il ladro rimasto incastrato nel buco che stava scavando per fare un colpo a Roma. La barista di Portofino il cui stipendio mensile vale 340 bottigliette d’acqua, di quelle bottigliette che lei stessa porta in tavola. In un tempo in cui conta soltanto chi vince, e la vittoria consiste nell’arricchimento e nella notorietà, tutti gli altri perdono. E perdono anche il diritto alla soddisfazione, alla bellezza, alla pace. È saltato il paradigma che sorreggeva il secolo scorso. Niccolò Zancan racconta storie vere del nostro tempo, con l’urgenza della cronaca e la penna della poesia.

Domani invece, martedì 23 luglio, il giornalista, scrittore, divulgatore scientifico e blogger Massimo Polidoro presenterà "La meraviglia del tutto", l'ultimo libro scritto dall'indimenticato Piero Angela, di cui il già docente al Politecnico di Milano e all’Università di Padova è stato storico collaboratore.

Il noto divulgatore scientifico, e volto celebre della televisione italiana, in questo lavoro riflette su domande e comprensioni personali, frutto di un lungo confronto con lo stesso Polidoro. Il libro esplora temi fondamentali come l'universo, la natura e l'uomo, con un approccio scientifico che Angela consiglia ai giovani per comprendere il presente. Sottolinea l'importanza di razionalità, curiosità, umiltà e meraviglia. Ogni capitolo invita a un viaggio alla scoperta delle origini umane, con una narrazione coinvolgente che stimola la curiosità. Polidoro ha avuto un ruolo cruciale, ponendo domande che riflettono quelle comuni a tutti noi, a cui Angela risponde con chiarezza e onestà intellettuale.

La serata di venerdì 26 luglio, invece, sarà dedicata a un progetto di inclusività tra i più conosciuti in Italia: quello di PizzAut, la prima pizzeria gestita interamente da persone autistiche, dalla preparazione al servizio ai tavoli. E se ne parlerà con Nico Acampora ed Elisabetta Soglio nella presentazione del libro "Vietato calpestare i sogni".

Nel 2011 la vita di Nico Acampora è come quella di tanti altri padri di una famiglia con entrambi i genitori che lavorano: sempre di corsa, col tempo dettato dal ritmo degli impegni professionali, lui educatore iperattivo nell’ambito del sociale in Brianza, lei, Stefania, infermiera instancabile in un grande ospedale lombardo. Ma un giorno, improvvisamente, il tempo si ferma. La diagnosi: Leo, due anni, il secondogenito, è autistico. Nico sa bene cosa li aspetta, lo ha visto con i suoi occhi troppe volte… Seguono giorni, anni terribili, e notti insonni. Ed è proprio una notte di queste che Nico fa un sogno a occhi aperti, nel quale rivede una scena della sera prima, quando lui, Stefania, Leo e sua sorella Giulia ridevano insieme facendo la pizza a casa, sul tavolo della cucina. Rivede Leo felice e impiastricciato mettere le mani nella farina e poi stendere il pomodoro su un impasto da preparare per amici di famiglia. E il tempo riprende a scorrere. Nasce così il progetto PizzAut. Da allora, molte cose sono successe fino all'apertura della pizzeria a Cassina de’ Pecchi, appena fuori Milano, e poi l’incontro con Papa Francesco con indosso il grembiule di PizzAut in Vaticano, la visita di Mattarella per l’inaugurazione del secondo locale di Monza, la citazione inaspettata nel discorso di fine anno del Presidente della Repubblica, ma soprattutto le storie e le gioie di tanti ragazzi e ragazze e delle loro famiglie, finalmente tornate a sognare. Questo libro straordinario le racconta tutte, con lo stesso febbrile entusiasmo del suo autore, che con il suo esempio sembra urlare al mondo che è ancora vietato calpestare i sogni, e lo sarà sempre, finché ci saranno persone come lui e i suoi ragazzi.

Tutti gli appuntamenti si terranno in piazza San Giovanni Battista a Marina, ad ingresso gratuito, e con inizio alle 21:15.