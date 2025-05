Finale, riparate le colonnine del Monumento ai Caduti di piazza Libertà

Sono tornate al loro posto, in ordine a difesa del Monumento che ricorda i Caduti delle guerre, le colonnine di pietra che tra il 26 e il 27 aprile scorsi erano state rinvenute danneggiate e spezzate in diversi punti.

Mentre è ancora in corso l'indagine per ricostruire l'accaduto, gli operatori della ditta incaricata hanno provveduto a incollare nuovamente le parte delle tre colonnine.

"E' un gesto di civiltà per quanto rappresenta il monumento - spiega l'assessore ai Lavori Pubblici, Paolo Folco - Nel mentre ho chiesto agli uffici di avviare le interlocuzioni con la Sovrintendenza per rifarle completamente nuove, visto che da tempo presentano segni di degrado e già in altre occasioni erano state risistemate".

Intanto, sempre nelle scorse ore, si è anche conclusa la ritinteggiatura del muro del Centro Civico Fontana di Varigotti, colpito dai vandali sempre nello scorso fine settimana con alcune forme falliche disegnate con una bomboletta spray.