Finale, danni non solo al monumento ai Caduti: imbrattato il Centro Civico Fontana a Varigotti

Duplice increscioso gesto di vandalismo a Finale Ligure, presumibilmente nottetempo, durante lo scorso fine settimana, tra le giornate del 26 e 27 aprile.

Protagonista non sono state solamente le tre colonnine di pietra che sorreggono la catena di cinta del Monumento ai Caduti di piazzetta della Libertà, a Marina, due delle quali sono state ritrovate rotte base mentre una terza era invece spezzata nella parte sommitale (LEGGI QUI).

A Varigotti volgari graffiti (sembrerebbe con forme falliche, ndr) sono apparsi disegnati con della vernice spray sul retro del Centro Civico “Fontana”.

Il comando di Polizia locale è al lavoro per stabilire con esattezza la dinamica con la quale si sono svolti i due episodi e risalire ai responsabili. Contemporaneamente, dopo i necessari rilievi in particolare per quanto accaduto al monumento di Marina, gli uffici comunali preposti hanno attivato le procedure per i rispettivi ripristini, tramite la sistemazione delle colonnine e la ritinteggiatura del muro del centro civico varigottese.

Afferma il sindaco e delegato alla Polizia Locale, Angelo Berlangieri: «Le operazioni per porre rimedio a questi gesti e riportare i due manufatti alle loro condizioni precedenti sono state immediatamente avviate contattando le apposite ditte. Gli inquirenti stanno invece procedendo ad accertare l'esatta dinamica di quanto accaduto, confidando nel senso civico e nella collaborazione di chiunque dovesse avere informazioni utili a riguardo».