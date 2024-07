Samp, il mercato va ma c'è l'ombra dell'esposto di Cellino e delle penalizzazioni. Manfredi: "Siamo sereni"

L'arrivo di Coda e Romagnoli sono segnali concreti, provenienti dal mercato, della volontà della Sampdoria di cercare un salto in avanti rispetto all'anno passato. Eppure proprio dal mercato si allunga un'ombra, sollevata dall'esposto del presidente del Brescia Cellino, sulla regolarità delle operazioni del club blucerchiato nel rispetto dei paletti imposti dall'accordo con l'Agenzia delle Entrate per la riduzione del debito col fisco.

Lo riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, sottolineando come nell'ultima assemblea svoltasi ieri (21 luglio, ndr) di Lega Serie B, alla quale la Figc ha "rimbalzato" l'interpretazione dell'articolo 90 delle Noif proprio sul tema, si sia affrontato il tema spinoso dell'azione richiesta dal numero uno dei lombardi.

Nella fattispecie sarebbero contestate le operazioni legate ai riscatti di Pedrola e Leoni, con il rischio, palesato dalla rosea, che vi possa essere una nuova penalizzazione per il club genovese. Oltre a una temporanea sospensione dei nuovi tesseramenti.

«Siamo pienamente consapevoli di aver seguito scrupolosamente ogni indicazione e norma in merito muovendoci nel rispetto più assoluto delle limitazioni imposte. Questo modus operandi è stato peraltro già applicato dal nostro club durante la precedente sessione di mercato trasferimenti» ha fatto sapere in una nota il presidente Matteo Manfredi, ricordando come «la nuova proprietà abbia rafforzato i processi di governance e si sia dotata dei più stringenti presidi di controllo» coi quali «ogni attività viene attentamente e preventivamente sottoposta al parere dell’ufficio legale della società, garantendo così la massima trasparenza e correttezza».

Insomma, una certa serenità con la certezza, da parte di Manfredi, «che le operazioni perfezionate potranno quanto prima essere rese esecutive», nonostante «le continue ed evidenti azioni di disturbo che da parte di soggetti terzi si manifestano fuori dal campo». Anche in questo caso però, il numero uno blucerchiato si definisce pronto a rispondere: «Qualora dovessimo subire danni relativi alla nostra corretta operatività, non esiteremo a far valere i nostri diritti nelle sedi opportune».

«Desidero infine rivolgermi ai nostri tifosi: nonostante le limitazioni imposte, la società è al lavoro per garantire serietà e serenità nel rispetto delle gloriose tradizioni di questo club. Rimangono ferme la nostra dedizione ed il nostro impegno nel solco dello stile Sampdoria» chiosa nella sua nota Manfredi.