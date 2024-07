Savona, il negozio “La fiorista” di Corso Italia festeggia 100 anni di attività

Un primato importante festeggiato con i suoi clienti per un esercizio commerciale che raggiunge i 100 anni di storia. L'attività di rivendita di fiori di "La fiorista", in Corso Italia, è nata nel 1924 e a guidarla era Santiago Farina con la moglie "Litta". All'inizio era nel portone vicino, come usava una volta, immediatamente a fianco del negozio; sono molti, infatti, a ricordare ancora attività commerciali che si trovavano all'interno dei bei portoni della via centrale.

Poi lo spostamento nei locali attuali, mentre nel portone erano state mantenute delle vetrine. Un lavoro portato avanti fino a poco più di una ventina di anni fa quando, non essendo stato possibile proseguire con come attività di famiglia, il negozio è stato rilevato da Gabriella Blangero che lo gestisce tuttora.

"Ho rilevato l'attività oltre vent'anni fa – spiega Gabriella Blangero – dalla famiglia Farina. Con loro ho sempre mantenuto un buon rapporto; i nipoti dei signori Farina è come se fossero anche i miei nipoti, passano a salutarmi e sono molto affezionata a questi ragazzi. Rilevando questa attività e proseguendone la tradizione è un po' come se fossi entrata a far parte di quella famiglia".

Con il tempo l'attività è cambiata, ci sono ricorrenze che vengono festeggiate in modo particolare e che prima si celebravano in modo diverso, come le feste di laurea con le corone di alloro mentre per cerimonie matrimoniali i fiori preferiti variano in base al periodo.