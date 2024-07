Commissariato di Alassio, la denuncia di Siap: "Mancano i soldi per far mangiare i poliziotti"

Dopo le segnalazioni del sindaco Marco Melgrati sui temi di ordine pubblico e sicurezza, con la missiva inviata al Prefetto De Rogatis, a sollecitare l'intervento del rappresentante del Governo sul savonese è il sindacato di polizia SIAP tramite la sua segreteria provinciale. Il problema evidenziato stavolta non è di ordine operativo, o almeno non prettamente, ma organizzativo: "Al commissariato di Alassio mancano i soldi per far mangiare i poliziotti".

"Tra le criticità che i poliziotti che lavorano presso Commissariati distaccati su territori comunali dove non sono presenti mense della Polizia di Stato c’è quella della mancanza cronica di convenzioni per poter far mangiare gratuitamente chi ne ha diritto - dicono dal sindacato - Ciò si verifica quotidianamente, ogni giorno dell’anno ad Alassio (sul territorio ligure abbiamo altri esempi come a Chiavari, Rapallo ect) ed i poliziotti si devono accontentare dei ticket restaurant d’importo 7 euro, sfidando chiunque a trovare una trattoria dove poter mangiare con quella cifra".

"Ma non c’è mai fine al peggio" continuano dal Siap, portando ad esempio il caso di quando in provincia di Savona arrivano i poliziotti aggregati dalle altre città per dare supporto agli organici asfittici della Polizia di Stato, allora "la situazione diventa addirittura paradossale. Infatti dal momento in cui l’aggregazione prevede anche la somministrazione obbligatoria di vitto e alloggio scopriamo che la Prefettura di Savona non ha più i fondi per pagare l’Hotel dei Fiori di Alassio, che ospitava il personale del Reparto Prevenzione Crimine di Torino e quello aggregato dalla Questura di Genova, dirottando una parte di personale a pernottare presso un altro albergo (Hotel del Corso) mentre per il vitto tutti i poliziotti aggregati devono utilizzare la mensa dell’Istituto Salesiano Madonna degli Angeli sulla base di una convenzione che non rispetta minimamente gli standards minimi previsti dai capitolati ministeriali previsti per il personale della Polizia di Stato".

Una "situazione inaccettabile" la definiscono dal Siap, che è stata "prontamente segnalata alla Questore di Savona la quale, non avendo un suo portafoglio per gestire tali situazioni, al momento sarebbe riuscita a metterci una pezza indirizzando da domani il personale interessato a mangiare presso la mensa dei Carabinieri di Albenga: soluzione che comunque il sindacato non condivide perché non possiamo accettare che si continui a comprimere i diritti contrattuali minimi acquisiti nel tempo dai poliziotti a causa della cronica mancanza di risorse economiche che ricadono sulla salute ed il benessere di una categoria di per sé già esposta costantemente ad un grave rischio professionale".

Da qui l'appello "con urgenza" alla Prefettura di Savona "affinché chieda immediatamente agli uffici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza un’integrazione urgente dei fondi necessari per poter attivare immediatamente una convenzione presso una struttura ricettiva alberghiera di Alassio che risponda alle caratteristiche contrattuali vigenti".