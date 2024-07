Problematiche di ordine pubblico e atti vandalici, il sindaco di Alassio scrive alle forze dell'ordine e al Prefetto

I temi della sicurezza e dell’ordine pubblico sono al centro dell’attenzione del sindaco di Alassio, Marco Melgrati, che ieri ha inviato una lettera ufficiale ai principali responsabili delle forze di sicurezza locali.

Nella missiva, indirizzata al Dirigente del Commissariato di PS, al Comandante della Compagnia dei Carabinieri, al Comandante della Stazione dei Carabinieri e al Comandante dell'Ufficio Locale Marittimo di Alassio, il sindaco ha anche informato il Prefetto di Savona, il Questore della Provincia di Savona e il Comandante del Corpo di polizia locale di Alassio.

Il contenuto della lettera si concentra sui continui attacchi mediatici di cui il sindaco è oggetto, spesso attraverso i social network, riguardanti presunti problemi di sicurezza e ordine pubblico: "Essi provengono, spesso attraverso le pagine social più frequentate, da cittadini, residenti e turisti, che talvolta forniscono utili segnalazioni ma anche, nella maggioranza dei casi, da soggetti intenzionati esclusivamente a strumentalizzare episodi di cronaca per tentare di delegittimare il mio operato che peraltro su una tematica, ad Alassio, non di specifica competenza del sindaco".

Il sindaco esprime preoccupazione per le recenti critiche della minoranza consiliare, che ha ritenuto ingiuste e inopportune le osservazioni riguardanti l'operato delle forze di polizia: "Ribadisco inoltre la disponibilità dell’amministrazione comunale a collaborare con le autorità competenti per affrontare qualsiasi episodio che possa compromettere la sicurezza e la percezione di ordine pubblico nella città, limitatamente alle risorse e alle competenze dell’Ente".

Nella lettera, Melgrati richiede anche una maggiore visibilità delle operazioni delle forze dell'ordine attraverso comunicati stampa, per mettere in evidenza l'attivismo e l'impegno delle forze di sicurezza, soprattutto durante la stagione estiva. Inoltre, ricorda le recenti disposizioni riguardanti la limitazione della vendita di alcolici nei fine settimana e il divieto di consumo di bevande alcoliche in bottiglie di vetro su tutto il territorio comunale, eccetto che nei dehor e plateatici dei locali autorizzati.

Il sindaco infine, segnala le zone più sensibili in relazione all'ordine pubblico, inclusi i pressi delle discoteche al confine con Albenga, il molo Bestoso e le spiagge libere di ponente, e ribadisce il ruolo della polizia Locale nella gestione del commercio abusivo, del traffico e della viabilità.