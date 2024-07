È "Diana" il nome scelto per la tartaruga Caretta caretta che il 20 giugno ha deposto le uova sul litorale di Laigueglia

E' "Diana" il nome scelto per la tartaruga Caretta caretta che il 20 giugno aveva depositato le uova sul litorale di Laigueglia. A scegliere il nome per l'animale marino sono stati turisti e residenti attraverso il portale web turistico del comune savonese. "Aiutaci a scegliere il nome" era il titolo dell'iniziativa.

I nomi proposti dal portale erano: Allegra, Caretta, Celeste, Diana, Ginevra, Lella, Luna, Lilli, Sally, Tina e Wendy. Per questo motivo era stata aperta una sezione ad hoc per la tartaruga, proprio per ricordare il curioso evento e dare la possibilità a tutti di partecipare a un'iniziativa fortemente voluta dal Comune.

Spiega Paolo Spalla, consigliere delegato al marketing che segue direttamente il portale turistico: "Abbiamo aperto una finestra per questa bellissima storia estiva con un sondaggio al quale chiunque ha partecipato, proprio per tenere viva l'attenzione su un evento naturale di grande portata e interesse per il nostro borgo, che ha fatto il giro d'Italia con foto pubblicate sui social e sul nostro portale diventate virali. A corredo abbiamo pubblicato alcuni disegni della Caretta caretta, a dimostrazione del fatto che la deposizione delle uova a giugno ha suscitato grande interesse tra i piccoli di Laigueglia che partecipano al Campo Sole".

Nel frattempo l'area continua ad essere monitorata dall'associazione Delfini del Ponente e dal Gruppo Ligure Tartarughe Marine (che vede capofila l'Acquario di Genova con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure – settori Centro del Mare e Biodiversità, l'Università di Genova - Distav e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta).

I biologi e divulgatori ambientali dell'associazione Delfini del Ponente APS saranno presenti sulla passeggiata in corrispondenza del nido il 25 luglio, dalle ore 8:30 alle 9:30, per fornire a chi è interessato tutte le informazioni sulla specie, sul nido e sul vademecum dei corretti comportamenti da seguire in caso di nidificazione.