Savona, al via l'ultima fase dei lavori in piazza Diaz: dal 25 luglio senso unico in via Famagosta

Inizia l’ultima fase dei lavori in piazza Diaz che prevede la realizzazione della segnaletica verticale e orizzontale (dunque anche il rifacimento degli attraversamenti pedonali) e il completamento della pavimentazione nel controvialetto in corrispondenza dei box.

La piazza sarà ultimata per fine settembre e, grazie a queste ultime lavorazioni, sarà pienamente fruibile in tutte le sue parti, così come previsto nel progetto di restyling che, come tutti quelli relativi a spazi pubblici, risponde a criteri di accessibilità.

Il cantiere inizia giovedì 25 luglio in via Famagosta, dove verrà realizzato l'attraversamento pedonale rialzato. Per procedere alla lavorazione è necessario istituire un senso unico che consente di percorrere la via soltanto in uscita dalla piazza. Dopo la pausa di ferragosto i lavori riprenderanno, sempre in via Famagosta, per realizzare nuove caditoie di raccolta acque bianche e per completare l'attraversamento pedonale, e contestualmente per la realizzazione dell'attraversamento pedonale rialzato in via dei Mille.

Infine, i lavori proseguiranno, previe lavorazioni preparatorie relative alla messa in quota dei pozzetti delle rete dei sottoservizi, nel vialetto laterale alla piazza che verrà dotato della stessa pavimentazione della piazza e verrà portato, dunque, allo stesso livello. Per realizzare quest'ultimo tratto è stato necessario terminare i lavori di ripristino delle tubature e dei sottoservizi lungo il viale medesimo.