Savona, lezione di nodi marinari allo Scaletto delle Fornaci

Sabato 20 luglio il Gruppo arti marinare di Assonautica è stato presente allo Scaletto delle Fornaci, nell’ambito delle manifestazioni estive organizzate dall’Associazione Amici dello Scaletto Furnaxi per i bambini. Grande interesse da parte dei bambini, desiderosi d'imparare i nodi marinari, e grande soddisfazione per i volontari del Gruppo Arti Marinare.

L’evento era dedicato ai bambini ma, con il loro entusiasmo, sono riusciti a coinvolgere anche i genitori. Assonautica ha offerto ai partecipanti dei quadretti con i nodi marinari creati da volontari del Gruppo Arti Marinare, che sono stati molto apprezzati.

Gianni Bennati, presidente dell’Associazione Amici dello Scaletto Furnaxi, ha premiato i bambini e i partecipanti offrendo a tutti un gelato e ha consegnato ad Assonautica una targa ricordo della manifestazione “Nodi allo Scaletto”.

Questo per Assonautica è stato il secondo appuntamento dell’estate allo Scaletto. Un gruppo di volontari dell'Associazione ha partecipato una decina di giorni fa a una raccolta di mozziconi in spiaggia e in passeggiata, nell’ambito del progetto “Proteggiamo il mare“.

"Probabilmente saremo ancora presenti allo Scaletto per insegnare i nodi marinareschi in un prossimo evento dedicato ai piccoli partecipanti dei campi solari - spiegano da Assonautica. Ringraziamo i soci che, con il loro impegno, garantiscono la realizzazione delle manifestazioni e l'Associazione Amici dello Scaletto Furnaxi per l'ospitalità e la collaborazione".