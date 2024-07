OSA: "Spari sulle alture di Laigueglia, malgrado non ci sia nessuna emergenza, i cinghiali continuano a morire"

S"Malgrado la piena stagione turistica, ieri sulle alture di Laigueglia sono stati uditi spari di fucile, probabilmente contro cinghiali da parte di organi di vigilanza", ha denunciato l'Osservatorio Savonese Animalista.

"Seppure non vi sia alcuna emergenza, la vita di una innocua famigliola di cinghiali (una femmina molto docile e i suoi quattro cuccioli) che frequenta via Mazzetto è in pericolo, dopo che un turista, in città per alcuni giorni e forse già ritornato a casa, si era lamentato della loro presenza. L'altro ieri, tra via Monaco e Colla Micheri, era stata posizionata una gabbia di cattura, ieri sparita o spostata".

L’Osservatorio Savonese Animalista (OSA) continua a proclamare l’inutilità e la ferocia di questi abbattimenti, che non risolvono alcuna situazione ma attirano nuovi branchi, fino a quando non troveranno nei boschi il cibo necessario (castagne, ghiande, ecc.) e finché i comuni non gestiranno correttamente lo smaltimento dei rifiuti e la pulizia delle strade.

"Dopo le barbare uccisioni, rimangono sul terreno vaste chiazze di sangue e resti degli animali, pericolose per la diffusione di epidemie (che invitiamo a fotografare). Chiediamo a turisti e residenti di mandare una mail al sindaco affinché ponga termine alle operazioni (laigueglia@comune.laigueglia.sv.it)", concludono dall'OSA.