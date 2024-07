Tovo, il Giacomino d'Oro 2024 a Paolo Gazzano e Gino Pastorino

Questa sera, in concomitanza con le celebrazioni di San Giacomo, santo patrono di Tovo, alle ore 21:45, sarà consegnato il Giacomino d'Oro 2024, il riconoscimento ideato da Carlo Genesio che da ormai 16 anni l'Amministrazione comunale consegna a chi si è distinto nella sua professione, nella vita privata, nella pratica di sport, nel volontariato, nel sociale per attività a favore del nostro paese.

Quest'anno, a seguito delle candidature ricevute, la Giunta comunale ha deciso di consegnare il Giacomino d'oro a Paolo Gazzano ed a Gino Pastorino. Come scritto nella lettera di candidatura ricevuta nei modi e nei tempi previsti dal Bando, Paolo Gazzano per aver dedicato studio e passione per la musica d'organo e di orchestra riscuotendo successi ed affermazioni anche in ambito internazionale anche come direttore della Società Filarmonica "Guido Moretti 1518" - Pietra Ligure, la più antica banda musicale d'Italia.

La candidatura di Gino Pastorino è stata sottoposta dai parrocchiani di San Giovanni Battista di Bardino Vecchio i quali, nella loro lettera, hanno evidenziato come Gino, negli anni, abbia sempre dedicato tempo e passione come volontario in tante attività sociali e ludiche non solo del paese, rendendosi sempre disponibile e partecipe.