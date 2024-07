Politica |

Rigassificatore, Italia Viva Savona dura col centrodestra: "Le parole di ripensamento erano fuffa"

Il commento del presidente provinciale Calcagno e dell'assessore Pasquali alle vicende dell'ultimo Consiglio Regionale col no all'odg proposto dalla minoranza

"Ecco che si avverano, purtroppo, i nostri timori. Le dichiarazioni del vicepresidente di Regione Liguria sul ripensamento a riguardo del rigassificatore erano fuffa. Alla prova dei fatti non hanno avuto il coraggio di mettersi contro l’inspiegabile e insensata decisione di Toti". Duro il commento degli esponenti di Italia Viva provinciale, il presidente Matteo Calcagno e l'assessore comunale savonese Barbara Pasquali, su quanto accaduto nel pomeriggio in Consiglio Regionale, dove la presidenza ha rifiutato di inserire in discussione il punto che chiedeva all'assise di esprimersi contraria al posizionamento del rigassificatore nel mare savonese. "La destra che governa la Regione ha perso un’occasione per fare, dopo 9 anni di malgoverno, qualcosa di finalmente sensato e giusto - affermano Calcagno e Pasquali - Noi, a differenza loro, continueremo a sostenere le amministrazioni del comprensorio savonese nel lavoro volto ad impedire lo spostamento del rigassificatore da Piombino all’area marina di Savona e Vado Ligure".

Redazione

Vuoi rimanere informato sul Rigassificatore della provincia di Savona?

Iscriviti al nostro servizio gratuito! Ecco come fare:

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 348 0954317

- inviare un messaggio con il testo RIGASSIFICATORE

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro.

SavonaNews.it li utilizzerà solo per le finalità di questo servizio e non li condividerà con nessun altro.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP RIGASSIFICATORE sempre al numero 0039 348 0954317.