Nuova ambulanza per la Croce Bianca di Albenga Sezione di Villanova: il 28 luglio l’inaugurazione

La Pubblica Assistenza Croce Bianca Albenga Odv Sezione di Villanova si arricchisce di un nuovo veicolo di emergenza: una moderna ambulanza Fiat Ducato. La cerimonia di inaugurazione avrà luogo domenica 28 luglio.

La donazione della nuova ambulanza è stata possibile grazie alla generosità della signora Bianca Siffredi, figlia di Tunittu, che ha espresso questa sua volontà nel testamento. Originaria di Villanova d’Albenga, ma residente a Imperia, la signora Siffredi aveva mantenuto un forte legame con il suo paese d'origine, dove risiedono ancora alcuni dei suoi parenti. Oltre alla donazione effettuata alla Croce Bianca di Albenga, ha anche donato un'altra ambulanza alla Croce Rossa di Imperia, dimostrando un impegno straordinario verso il miglioramento dei servizi di emergenza e di soccorso nella regione.

Programma dell'inaugurazione

La cerimonia inizierà alle ore 19.00 con una Santa Messa presso la chiesa di Santa Caterina, in ricordo dei militi defunti. Questo momento di preghiera sarà seguito dai saluti ufficiali del Presidente della Croce Bianca e del Direttore dei servizi della Sezione di Villanova. La benedizione della nuova ambulanza Fiat Ducato e la sua inaugurazione ufficiale avverranno subito dopo. Al termine della cerimonia, i partecipanti potranno prendere parte a un rinfresco, un'occasione conviviale per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questo importante progetto e per celebrare insieme la generosità della signora Siffredi.

La nuova ambulanza rappresenta un potenziamento fondamentale per i servizi di emergenza della Croce Bianca di Albenga, permettendo ai volontari di operare con maggiore efficacia e rapidità.

La comunità è invitata a partecipare.