Il Circolo Pd Vado Ligure organizza una raccolta firme per il Referendum contro l'Autonomia Differenziata

Il Circolo del Partito Democratico di Vado Ligure organizza per sabato 27 luglio, dalle ore 10 alle ore 12 in piazza Cavour, un banchetto per la raccolta firme per il Referendum abrogativo della "Legge Calderoli" sull'Autonomia differenziata.

Il Partito Democratico ha aderito convintamente assieme ad un vasto schieramento composto da altri partiti di centrosinistra, dalla Cgil e dalla Uil, dall'Arci, dall'Anpi, Auser, e da tante altre associazioni.

Afferma Alessandro Oderda segretario del Circolo Pd: "La "legge Calderoli" voluta dall'attuale maggioranza di centrodestra accresce ulteriormente i divari territoriali e aumenta le disuguaglianze sociali che nel nostro Paese si trascinano spesso da decenni. Saranno a rischio diritti e servizi di cui non sarebbe più garantita la piena universalità su tutto il territorio nazionale a partire da salute, istruzione e tutela dell’ambiente".

"La sfida è quella di raccogliere entro fine Settembre almeno 500 mila firme necessarie per il referendum abrogativo e far capire alle cittadine e ai cittadini l’importanza della loro partecipazione per fermare questo scempio, per difendere le conquiste democratiche sancite dalla Costituzione e l’unità della Repubblica nata dalla Resistenza. Anche per questi motivi il Circolo ha deciso di mobilitarsi e di organizzare Sabato mattina questa occasione di incontro coi cittadini e di raccolta delle firme", concludo i Dem.