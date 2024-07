Albenga, Terreni Creativi Festival, da Kronoteatro: “Futuro incerto, siamo preoccupati”

Tutto pronto per l’attesissimo Terreni Creativi Festival, che si terrà dal 1 al 4 agosto 2024.

I fondatori della compagnia teatrale ingauna Kronoteatro, organizzatori della rassegna culturale, esprimono entusiasmo, ma anche preoccupazioni per il futuro del festival: "Siamo molto contenti, ma già ci proiettiamo nel futuro. Il problema è che non c’è la sicurezza di una pluriennalità per un evento unico nel suo genere a livello nazionale".

Terreni Creativi Festival è realizzato da Kronoteatro e quest'anno beneficia del sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando Linee guida per progetti della cultura contemporanea 2024, oltre che del contributo del Comune di Albenga, della Regione Liguria, della Fondazione A. De Mari-Cassa di Risparmio di Savona, e delle aziende L’Ortofrutticola, Azienda Bio Vio, RB Plant, Coldiretti Savona, Coop Liguria. Collaborano all'evento anche l'Associazione Scenario e il Teatro Nazionale di Genova.

Il contributo più importante è arrivato grazie al bando della Fondazione e Compagnia di San Paolo, ma in Kronoteatro si domandano con preoccupazione: "Chissà se ci sarà di nuovo il prossimo anno? Noi restiamo appesi ad attendere, senza alcuna certezza per un evento di grande rilevanza culturale e pluripremiato".

"Senza una visione di lungo periodo, non è possibile fare previsioni di investimento per il festival. Le istituzioni sono consapevoli del valore dell’evento culturale che realizziamo da professionisti quali siamo. Non si tratta di una rassegna organizzata a livello amatoriale – proseguono -. Chiediamo che ci possa essere la sicurezza di organizzarlo sul lungo periodo, per farlo diventare, come già è ma con uno sforzo immenso e con un punto interrogativo che ci trasciniamo anno dopo anno, un evento culturale caratteristico, un appuntamento fisso di ogni estate”.

Emerge quindi la necessità di incrementare i contributi delle amministrazioni: "Auspichiamo che le Amministrazioni, di Albenga e regionali, storicizzino i contributi incrementandoli – sottolineano -. Manifestazioni che portano sul palco i linguaggi performativi della scena contemporanea non ce ne sono. Si tratta di una scelta, ovvero investire su un territorio e non solo su un progetto".

Il Terreni Creativi Festival, giunto alla quindicesima edizione e intitolato per il 2024 "Il paradiso può attendere". è ormai un appuntamento fisso e imperdibile delle estati nel Ponente ligure. I fondatori di Kronoteatro sottolineano: "Terreni Creativi Festival è un unicum che si può realizzare solo ad Albenga, perché solo qui ci sono aziende di un certo tipo. L’arte si fonde con l’attività economica più importante del territorio".

Il festival ha vinto numerosi premi, tra cui il Premio Garrone nel 2016 e il Premio Rete Critica 2017 come miglior progetto di comunicazione, oltre alla nomination al Premio Ubu 2021 nella categoria miglior curatela/organizzazione. Nel 2022 ha ricevuto il Premio Hystrio - Nuove Muse e il Premio Ubu nella categoria miglior organizzazione e direzione artistica.

La manifestazione promette, come ogni anno, di portare il meglio dei linguaggi performativi della scena contemporanea nel cuore economico della piana ingauna, fondendo arte e attività economica in un connubio unico e affascinante.