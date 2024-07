Tragedia ad Albissola, anziana accusa un malore e muore in spiaggia

Un pomeriggio di sole si è trasformato in tragedia presso i Bagni Acqua Limpida di Albissola Marina, dove una donna di circa 80 anni ha perso la vita a causa di un malore. L'episodio si è verificato poco dopo le ore 18, gettando nello sconforto i presenti.

Secondo le testimonianze, la donna è stata avvistata in difficoltà mentre era in mare. I bagnini, allertati immediatamente, sono intervenuti prontamente tirandola fuori dall'acqua.

La situazione è apparsa subito critica: l'anziana era in arresto cardiaco. Un medico, presente in spiaggia, ha avviato immediatamente le manovre di rianimazione, cercando disperatamente di rianimarla in attesa dell'arrivo dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i militi della Croce Oro di Albissola e l'automedica Sierra. Nonostante gli sforzi congiunti del personale sanitario e del medico, i tentativi di rianimazione si sono rivelati purtroppo vani.