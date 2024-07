Andora: intervento di riparazione sulla condotta idrica presso il serbatoio "Pineta", possibili cali di pressione e interruzioni

Rivieracqua comunica che, "al fine di eseguire una riparazione urgente sulla condotta idrica di alimentazione del serbatoio denominato "Catene", si renderà necessario effettuare alcune manovre sulla rete dell'acquedotto che potranno comportare diffusi cali di pressione e temporanee interruzioni del servizio a partire dalle ore 12:00 sino alle ore 13:30 di oggi lunedì 29 luglio".

Il disservizio riguarderà le utenze presenti ad Andora in strada delle catene, via delle patelle, viale Argentina, via san Martino, via Giacomo Leopardi e zone limitrofe.

"Alla ripresa del servizio non si escludono casi di opalescenza che, progressivamente, tenderanno a scomparire. Ci scusiamo per il disagio arrecato all'utenza", commentano da Rivieracqua.