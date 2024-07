Dagli ecosistemi naturali alle stelle, tra cammini spirituali e musica: FestivalContrario prosegue a Castelvecchio di Rocca Barbena

Il FestivalContrario entra nel vivo con l’intensa programmazione che caratterizzerà la settimana che traghetta il mese di luglio in agosto. Tra gli scorci incantevoli dei borghi della Val Neva sono in arrivo occasioni di riflessione e tanta musica per guardare alle stelle, inseguendo il filo conduttore di questa edizione, le “altre terre” che legano la Val Neva al progetto culturale del FestivalContrario 2024.

La settimana inizia nel segno della natura con il primo dei controdialoghi che caratterizzeranno l’edizione 2024 del Festival. “Rivoluzione naturale”, in programma lunedì 29 luglio alle 21.00 a Castelvecchio di Rocca Barbena, vedrà protagonista il ricercatore Thibault Faraüs dell’Office français de la biodiversité, a dialogo con Massimiliano Lussana, giornalista e giurista e con Giulia Mietta, giornalista. Faraüs è autore del libro “Les écosystèmes ont-ils des droits? – La personnification de la nature comme traduction juridique des communs” che indaga sui diritti degli ecosistemi naturali e gli è valso il Prix du mémoire de Sciences Po Lyon 2020. Guardare agli ecosistemi naturali e al mondo vegetale con lo stesso rispetto che si riserva alle comunità umane è il messaggio che autorevoli scienziati e divulgatori – tra i quali Stefano Mancuso – stanno diffondendo da alcuni decenni come avvertimento per la salvaguardia del pianeta e per il futuro della specie umana. Faraüs porterà al pubblico il risultato della sua ricerca, da giovane rappresentante di una generazione che – misurandosi con l’eco-ansia per le minacce dovute ai cambiamenti climatici – può suggerire spunti di riflessione per una “rivoluzione naturale”. L’evento è a ingresso libero.

Martedì 30 luglio prosegue il percorso di riflessione di FestivalContrario sui temi legati alla conoscenza di se stessi e del territorio. Alle 21.00 sarà sempre piazza della Torre a Castelvecchio di Rocca Barbena a ospitare “Il cammino di San Martino”, controdialogo con Roberto Pirino, presidente della Fondazione G.M. Oddi di Albenga, Maurizio Capitelli, Project Manager, Franco Tiesi, tracciatore del sentiero, moderato dalla giornalista Maria Gramaglia. Sarà presente all’evento anche Sergio Giusto, artista camminatore che nel 2019 ha percorso la via dall’Ungheria ad Albenga. Gli ideatori del Cammino di San Martino saranno a FestivalContrario per raccontare il percorso compiuto da San Martino prima del suo eremitaggio sull’Isola Gallinara. Un progetto incentrato sulla figura del Santo di Tours e sulla sua eredità spirituale e morale, in cui fede, storia e natura si intrecciano.

Occhi puntati al cielo per il weekend di Castelvecchio di Rocca Barbena quando, venerdì 2 agosto, FestivalContario porterà in piazza della Torre il matematico Piergiorgio Odifreddi, sul palco con “Il discorso delle comete”, un omaggio all'astronomia in particolare e, più in generale, all’uomo, che da sempre ha osservato il cielo e ha cercato attraverso mille “discorsi” di disegnarlo e di consegnarlo uguale, qui sulla terra. Odifreddi – da sempre interessato ai rapporti tra matematica e musica – intreccerà il suo reading ai suoni del violoncello di Lamberto Curtoni, musicista e compositore. I due si confronteranno con Galileo Galilei, sidereo annunciatore di verità eretiche, l’uomo che fermò il Sole in cielo, e lo presentano in chiave moderna e attuale, riconsegnandocelo al passo con i tempi che ha precorso.

Stelle e sguardi rivoli alla volta celeste, ancora, sabato 3 agosto nel borgo della Val Neva: piazza della Torre a Castelvecchio ospiterà, alle 21.00, “Il cielo è pieno di stelle”, il concerto in cui la tromba di Fabrizio Bosso e il pianoforte di Julian Oliver Mazzariello omaggeranno Pino Daniele. “La musica e la poetica di Pino Daniele hanno influenzato generazioni di musicisti, me compreso. Nelle sue melodie non c’è mai una nota fuori posto e non c’è solo il blues, il rock o il funky ma anche tantissimo jazz. Tutti abbiamo cantato Pino Daniele nella nostra vita” commenta Fabrizio Bosso a proposito dell’omaggio rispettoso e appassionato, denso di emozione, che porterà sul palco del FestivalContrario con Mazzariello. I due musicisti ripercorrono diverse traiettorie musicali, cercando di restituire un ritratto inedito del cantautore napoletano: dall’immancabile “Napule è” (1977) alla trascinante “Je so’ pazzo” (1979) con la magia di “Quanno chiove” (1980), alle più recenti “Quando” (1992) o alle due perle del 1993 “Allora sì” e “Sicily”, registrata con il jazzista americano Chick Corea, autore della musica alla quale Pino Daniele aggiunse un testo di grande intensità.

Il ricchissimo weekend di Castelvecchio di Rocca Barbena si chiuderà domenica 4 agosto con “Mandolitaly”, una serata che porterà al FestivalContrario “il mandolino come non lo avete mai sentito”. Ancora una volta sarà piazza della Torre a ospitare il concerto, alle ore 21.00, che vedrà protagonista Carlo Aonzo al mandolino, Luciano Puppo al contrabbasso e Renzo Luise alla chitarra acustica. In “Mandolitaly”, itinerario attraverso la tradizione italiana alla riscoperta della sua colonna sonora, il mandolino di Carlo Aonzo si attualizza, diviene eclettico e moderno e rende vive e sorprendenti note composizioni che brillano intensamente negli originali arrangiamenti di questa formazione. Il Trio protagonista della serata presenta uno spettacolo vivace e accattivante, che ha ricevuto accoglienza calorosa in Italia, Germania, Svizzera, Svezia, Norvegia, Stati Uniti e Australia. Dallo Choro brasiliano al Bluegrass nordamericano, dalla Musette francese al Folk italiano, passando per John Coltrane e il jazz Manouche, con gli omaggi ai grandi padri storici del mandolino come Carlo Munier e Raffaele Calace, rivisitati in arrangiamenti inediti che prediligono la contaminazione tra diversi stili.

Il calendario completo del FestivalContrario e le informazioni su biglietti e prenotazioni sono su www.festivalcontrario.com/