Emergenza caldo, un vademecum dell'Asl2 con 10 regole per combattere l'afa

Sono tutti in un vademecum predisposto dalla Regione e pubblicato sula pagina Facebook dell'Asl2 i consigli contro il caldo di questi giorni. Oltre a quelle più comuni, come bere molto, non uscire nelle ore più calde, fare pasti leggeri , ci sono indicazioni preziose per una corretta conservazione degli alimenti, che con il caldo possono essere facilmente soggetti a contaminazioni e diventare dannosi per l'organismo, la conservazione corretta dei farmaci oppure rinfrescare l'auto prima di intraprendere un viaggio. Ma c'è anche la cura degli animali ai quali va assicurata sempre acqua fresca, portarli a spasso nelle ore più fresche e non lasciarli in auto.