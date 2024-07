Cengio piange Giovanna Dadone, storica insegnante della scuola elementare

Cengio è in lutto per la perdita della storica maestra Giovanna Dadone, scomparsa all'età di 93 anni. E' stata una figura centrale nella comunità, avendo educato generazioni di bambini presso la scuola elementare del paese. La sua dedizione e il suo amore per l'insegnamento hanno lasciato un'impronta indelebile nei cuori di molti ex alunni e delle loro famiglie.

Lo scorso novembre, Giovanna aveva festeggiato le nozze di diamante con il marito Edilio Bormida, che per molti anni ha gestito con successo un mobilificio in via Padre Garello. La loro unione, celebrata da tutta la comunità, è stata un esempio di amore e dedizione reciproca.

I funerali si terranno domani, mercoledì 31 luglio, alle ore 16 presso la chiesa San Giuseppe Operaio a Cengio Bormida. La veglia di preghiera si terrà stasera, alle ore 20.30, nella stessa parrocchia.

Giovanna era molto conosciuta e apprezzata in tutto il paese non solo per il suo ruolo di educatrice, ma anche per la sua gentilezza e il suo spirito comunitario. La notizia della sua scomparsa ha toccato profondamente tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla.