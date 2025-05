Confcommercio in lutto per la morte di Alberto Bianco: fissato il funerale

E' stato fissato l'ultimo saluto per lo storico direttore di Confcommercio Savona Alberto Bianco scomparso all'età di 80 anni.

Il funerale verrà celebrato lunedì 2 giugno alle 10 nella chiesa parrocchiale di S. Maria e S. Lorenzo a Calizzano. Il rosario verrà recitato domenica 1 giugno alle 20.30 nella sua abitazione di via Matteotti a Calizzano dove la salma arriverà questo pomeriggio.

Decano dell’associazione, Bianco è stato funzionario Ascom Savona negli anni Settanta, per diventare poi direttore della Confederazione generale del commercio, turismo e servizi savonese.

Dal 1990 agli anni della pensione ha portato l’Associazione a crescere sia nel numero degli iscritti sia nella qualità delle iniziative. Sotto la sua direzione Confcommercio è cresciuta e si è affermata come riferimento per tutto il mondo del commercio, del turismo e del terziario. Ha acquisito la sede storica in via Pia dove Confcommercio è rimasta 30 anni, prima di formalizzare il trasferimento in corso Ricci. È stato uno dei promotori dei Centri integrati di via.

I commercianti riconoscevano in lui un riferimento sulle normative e le regole della categoria. Era stato anche uno degli ideatori e promotori del libro pubblicato in occasione dei 120 anni di Ascom Savona, ripercorrendo la storia dell’associazione e delle attività. È rimasto in Confcommercio fino all’ultimo, senza mai far mancare il suo prezioso aiuto, la memoria storica, i consigli e il supporto. In ultimo era impegnato nell’Associazione “50&Più”, che promuove attività culturali e aggregative per gli over 50. Bianco ne era membro del consiglio direttivo.

E' stato anche sindaco dell’Unione regionale Confcommercio.

Lascia la moglie Neva, il figlio Alessandro, la nuora, la nipotina e tutti i parenti.