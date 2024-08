Presentato l'Espresso Riviera, il treno turistico che collega l'Italia con la Francia passando da Varazze, Savona, Albenga e Alassio (Foto e video)

Un primo passo verso il futuro. All’Hotel DoubleTree by Hilton di Nizza è stato presentato il nuovo progetto di Treni Turistici Italiani: “Espresso Riviera”, il collegamento diurno che, attraversando la Riviera di Ponente e la Riviera dei Fiori, permetterà di arrivare fino in Francia con fermate a Mentone e Monaco-Principato di Montecarlo e, per l’appunto, Nizza.

Un collegamento importante per l’estate e che potrebbe essere confermato anche in futuro, per unire la città francese con Genova, Milano e in particolare nel savonese Varazze, Savona, Albenga, Alassio. La speranza, infatti, per tutti gli enti coinvolti, è quella di riproporre il collegamento già a partire da settembre, o comunque dal 2025. “Ci teniamo molto, noi abbiamo creato un’alleanza transfrontaliera con Imperia e Cuneo”, fanno sapere dal Comune di Nizza. “Un’alleanza per creare e sostenere lo sviluppo della mobilità in quest’area. Per questo è fondamentale puntare su progetti come questi. Siamo felicissimi di questa iniziativa e di questo progetto”.

Luigi Cantamessa, presidente di Treni Turistici Italiani, conferma tutta la sua soddisfazione per la riuscita del progetto: “Sono molto emozionato di parlare di turismo nel Paese che ha inventato la compagnia del Turismo. Siamo consapevoli che per arrivare nella Costa Azzurra bisogna farlo con sostenibilità e classe. Bisogna chiarire subito una cosa: non è un treno ad alta velocità. La vacanza del turista inizia proprio salendo sul treno e godendo dei vari comfort presenti, come ad esempio il vagone ristorante a bordo. Ripercorriamo la bellezza del viaggiare con il nostro Espresso”.

Il treno viaggerà ogni sabato e domenica di agosto e settembre con partenze da Milano Centrale alle ore 7.35 e arrivo a Nizza alle 13.58. Previste fermate intermedie nelle stazioni di Pavia, Genova P. Principe (a. 09.49 p. 10.00), Varazze (10.34), Savona (10.44), Albenga (11.25), Alassio (11.33), Diano (11.44), Imperia (11.48), Sanremo (12.03), Bordighera (12.14), Ventimiglia (12.22), Menton (13.26), Monaco-Monte-Carlo (13.38). Il ritorno da Nizza è previsto alle ore 17.12 con arrivo a Milano Centrale alle 23.40.