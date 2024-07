Attualità |

Rigassificatore, un gruppo di cittadini ha presentato un esposto alla Corte dei Conti

"Gli ingenti investimenti previsti da Snam per lo spostamento ricadrebbero in gran parte sui cittadini in termini di aumento delle bollette del gas", commentano gli amministratori di "Fermiamo il mostro"

Un gruppo di cittadini ha presentato un esposto alla Corte dei Conti della Liguria contro il progetto di spostamento della FSRU Italys LNG (già Golar Tundra) dal porto di Piombino alle coste di Savona-Vado. "Nel documento si evidenzia che l’impianto è già pienamente operativo e funzionante a Piombino e che gli ingenti investimenti previsti da Snam per lo spostamento (stimabili in 800 milioni di euro in base a quanto presentato da Snam agli stakeholders nella relazione finanziaria annuale 2023 del 04/04/2024) ricadrebbero in gran parte sui cittadini in termini di aumento delle bollette del gas", spiegano gli amministratori di "Fermiamo il mostro". In allegato il testo dell'esposto

Redazione

