Savona, il Comune assegna i lavori per riaprire il vespasiano ai giardini del Prolungamento

" Tra le priorità espresse dall'Amministrazione Comunale riguardo alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli stabili comunali - spiega Palazzo Sisto - rientra l'investimento nella riqualificazione del vespasiano dei giardini del prolungamento quale misura necessaria per garantire la salute pubblica, migliorare l'attrattività turistica, promuovere l'inclusione sociale, mantenere il decoro urbano e rispettare l'ambiente ".

Un anno fa l'amministrazione comunale ha riaperto i bagni pubblici di via Giuria dove sono stati fatti lavori di ripristino per un valore di circa 25mila euro. Visto che erano chiusi da anni è stato necessario sostituire i servizi igienici, le porte, ripristinare la muratura, ritinteggiare le pareti e dividere la zona wc dalla zona docce che il Comune ha scelto di non riaprire.