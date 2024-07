Viabilità dell'entroterra, a Vezzi Portio il sopralluogo con la Provincia: attenzione su Sp8 ed Sp54

La gestione delle strade di competenza provinciale che attraversano il vasto territorio comunale è stato l'argomento cardine del sopralluogo del presidente della Provincia, Pierangelo Olivieri, con il sindaco Germano Barbano e il suo vice Francesco Bonasera, svoltosi nella giornata di ieri (martedì 30 luglio, ndr).

In particolare sono due le strade che attraversano il comune a cavallo tra il Finalese e il Golfo dell'Isola sulle quali l'Amministrazione ha chiesto all'ente sovracomunale di porre l'attenzione per risolverne le criticità, sia di manutenzione ordinaria che strutturali.

Si è parlato di azioni di manutenzione ordinaria più diffuse come la cura delle cunette, ad esempio, ma anche di interventi più puntuali su punti specifici, come nel tratto San Giorgio-San Filippo o della strettoia della Sp8 nel fondovalle all'ingresso di Calvisio.

Quest'ultima strada, che collega Finale e Spotorno passando per l'interno, è alternativa all'Aurelia e all'autostrada in caso di problemi a Capo Noli e, come molte strade simili in zona, soggetta ad un incremento del traffico negli ultimi anni con lo sviluppo del turismo outdoor.

"Ho chiesto espressamente di porre attenzione alla strettoia ad altezza Calvisio in quanto non degna di una viabilità provinciale nel 2024 - sottolinea il sindaco Barbano -. Ho sollecitato un intervento di allargamento che elimini il restringimento; pur essendo nel comune di Finale la strada interessa particolarmente la comunità di Vezzi Portio e di Orco".

"Ho fatto presente che la Sp8 in generale e la Sp54 (che collega con Noli passando per Voze, ndr) hanno punti critici che necessiterebbero di interventi, compresa l'asfaltatura in alcuni tratti" aggiunge il primo cittadino.

"Questo snodo viario, già soggetto a interventi significativi anni fa, necessita ora di nuove e urgenti opere di messa in sicurezza su alcuni segmenti, specialmente dopo la chiusura di Capo Noli" ha scritto invece sui suoi canali social il presidente Olivieri, al quale è stato sollecitato un intervento sul tratto di fondovalle verso Calvisio.