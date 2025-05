Inaugurato a Villanova d’Albenga il nuovo parco urbano con aree sport e per gli amici a quattro zampe

Inaugurato questa mattina il nuovo parco dell'Arroscia di Villanova d’Albenga, dove sono stati realizzati: spazio fitness, campo da minibasket, aree libere per lo yoga e lo stretching, area cani e una pista di pump track con oltre 100 metri di sviluppo. Presenti al taglio del nastro il sindaco Pietro Balestra, l’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola, autorità civili e militari e i bambini della scuola di Villanova, accompagnati dalle maestre.

Si tratta di un intervento strategico che consente di rimettere a disposizione della cittadinanza un’ampia area, di circa 10mila metri quadrati, da tempo degradata e chiusa al pubblico, confinante con la zona del campo sportivo.

L’opera in oggetto, del costo di 250mila euro di cui 200mila stanziati dalla Regione Liguria, si inserisce in un più ampio lavoro di rigenerazione e riqualificazione della zona per cui lo stesso Ente regionale ha stanziato, complessivamente, circa 600mila euro.

Prima dell’odierna inaugurazione era infatti già stato finanziato e completato un primo lotto di lavori da circa 200mila euro, di cui 160mila a carico della Regione, per riqualificare la parte adiacente allo stadio e a marzo è stato ufficialmente concesso un terzo finanziamento da 225mila euro, a valere sulla prima tranche del Fondo strategico regionale 2025, per il restyling della viabilità di collegamento tra i vari punti d’interesse dell’area pubblica sportiva.

“Regione Liguria, in sinergia con l’amministrazione, garantirà ai cittadini di Villanova d’Albenga, ai turisti e a chi desidererà usufruirne un’area verde, totalmente rinnovata, riqualificata e pronta per ospitare le più svariate attività fisiche o semplici momenti di relax – dichiara l’assessore regionale Marco Scajola -. Da zona abbandonata e degradata a parco urbano, soddisfacendo in pieno le politiche regionali di recupero e riutilizzo dell’esistente. Fin dal primo lotto abbiamo compreso l’importanza del progetto dell’amministrazione Balestra, con l’intervento inaugurato oggi e quello recentemente finanziato legato alla viabilità arriveremo a stanziare circa 600mila euro per realizzarlo nella sua totalità. Dal 2021 a oggi, nella sola provincia di Savona, sono 41 gli interventi di rigenerazione urbana finanziati con 11 milioni di euro di investimenti. Cifre senza precedenti che, come qui a Villanova, stanno contribuendo a ridare vita a zone lasciate indietro per troppo tempo”.

“Un grandissimo intervento che contribuisce alla rigenerazione funzionale e urbanistica della zona, già messa in atto con iniziative da parte del Comune”, aggiunge il consigliere regionale Angelo Vaccarezza, presente alla cerimonia di inaugurazione.

"Questa zona diventerà un luogo strategico per tutti i cittadini, in primis per i più giovani - aggiunge il sindaco Pietro Balestra -. Con il parco dell'Arroscia diamo nuovo sfogo alla zona del campo sportivo. La scelta di inaugurare l'area proprio con i bambini è strategica perché saranno loro i primi fruitori. Ringraziamo la Regione Liguria per i finanziamenti concessi, finiremo le aree verdi e realizzeremo la viabilità di collegamento per avere un nuovo grande centro sportivo e per il tempo libero".

Nel corso della mattinata, sono state premiate le due maestre Ornella Vaccaro e Maria Grazia Doglio, rispettivamente in servizio nella scuola del paese da 42 e 40 anni.