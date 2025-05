Cairo, proseguono i lavori di somma urgenza dopo l’alluvione di ottobre

Proseguono a Cairo Montenotte i lavori di somma urgenza post alluvione dello scorso ottobre.

Sono in corso gli interventi di messa in sicurezza di Strada Ferrere. Il progetto prevede la realizzazione di una palificata in micropali, su cui sarà successivamente posizionato un cordolo e installato un guardrail di protezione, al fine di garantire la stabilità e la sicurezza del tratto stradale.

Intanto, sono state ultimate le opere in via del Colletto, con la messa in sicurezza del tratto interessato e la posa del guardrail.

“Questi lavori, di primaria importanza, sono fondamentali per assicurare la sicurezza viaria e la piena fruibilità delle infrastrutture danneggiate dall’evento meteorologico, ristabilendo condizioni di normalità per cittadini e utenti della strada”, commentano dall’amministrazione Lambertini.