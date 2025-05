Savona, una guida sul complesso del Brandale per chiudere le celebrazioni dei 100 anni della Campanassa

Una guida cartacea, con strumenti innovativi come il QR Code per approfondire i temi. La Campanassa compie 100 anni e, tra tradizione e innovazione, ha chiuso il 100° anno dalla fondazione con la presentazione di una guida dedicata al complesso del Brandale, avvenuta ieri, 21 maggio, nella Sala Rossa del Comune.

Una guida suddivisa in due parti, con traduzione in inglese, che si rivolge non solo ai turisti ma anche ai tanti savonesi che vogliono approfondire la conoscenza di uno dei monumenti simbolo della città. La guida accompagna il lettore in un "viaggio" all’interno della torre, nei suoi ambienti dove, centinaia di anni fa, si svolgeva la vita amministrativa e di governo della città.

"Una guida che apre nuovi orizzonti – ha detto il presidente della Campanassa, Dante Mirenghi – e oggi non è il momento della Campanassa, ma un momento vissuto con la Campanassa".

Alla presentazione, insieme a Mirenghi, erano presenti il vicepresidente della Campanassa Giampiero Storti, lo storico Rinaldo Massucco, l’assessore alla Cultura Nicoletta Negro e il sindaco Marco Russo.

«L’anno del centenario è stato denso di iniziative, manifestazioni, incontri, con una spinta oltre l’ostacolo e una ricerca fondi fatta tutti insieme – ha detto l’assessore Negro –. Un luogo che deve essere punto di riferimento per i turisti deve essere fruito e compreso. Nella complessità di tutte le iniziative svolte, abbiamo immaginato una guida per questo luogo».

"Atto finale della celebrazione del centenario, questa guida fa conoscere a cittadini e non la storia di una sua componente importante – ha aggiunto il sindaco Russo –. Ringrazio il presidente Mirenghi per l’opera prestata".